Fox ha ordinato la produzione della serie Rescue: HI-Surf, un progetto ambientato nel mondo dei bagnini che segna il ritorno sul piccolo schermo di John Wells Productions.

La serie debutterà sugli schermi americani nella stagione 2023-24 e sarà co-prodotta da Warner Bros Productions.

Matt Kester (Animal Kingdom) sarà autore, produttore e showrunner del progetto.

Negli episodi si seguirà la vita di chi, per professione, si occupa di proteggere e controllare la costa di O’ahu, il tratto di costa più pericoloso al mondo. Ogni puntata esplorerà le azioni di chi si impegna per salvare la vita degli altri in condizioni molto rischiose.

Le prime due puntate sono state dirette da Wells, al suo ritorno dietro la macchina da presa dopo E.R., e Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha dichiarato:

Rescue: HI-Surf propone momenti che vi terranno incollati alla sedia ambientati sulla costa nord delle Hawaii, dove i bagnini e i surfisti sono alle prese con salvataggi complicati, momenti drammatici basati su personaggi grandiosi e divertimento.

Wells ha aggiunto:

Io e Matt non potremmo essere più felici nel collaborare con Fox a questa eccitante opportunità per portare il mondo di chi si impegna nei salvataggi sulla spaggia all’attenzione degli spettatori televisivi.

Che ne pensate della nuova serie Rescue: HI-Surf? Vi sembra un progetto interessante?

