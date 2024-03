Linda Hamilton è stata intervistata da ComicBook per parlare della terza stagione di Resident Alien, la serie dello showrunner Chris Sheridan che vede come protagonista Alan Tudyk dove lei interpreta la generale Eleanor McCallister.

Nel corso della chiacchierata, Linda Hamilton ha espresso tutto il suo apprezzamento sia per Sheridan che per il collega che interpreta il protagonista della produzione, ammettendo però che per lei è complicato stare dietro agli straordinari tempi comici di Alan Tudyk.

Su Alan Tudyk aggiunge poi:

È un po’ più complesso lavorare con Alan, per me. Non ho davvero capacità comiche. Non sono la ragazza divertente, io sono quella seria, ma la commedia è questione di tempismo, giusto? E lui improvviserà o aggiungerà sempre qualcosa. Non sai mai quando ha finito e quando puoi parlare. È una dinamica sottile, ma deve funzionare tra due attori per rendere una scena divertente. Ogni tanto è stato così divertente che ho dimenticato d’interpretare una Generale e avevo questa espressione in stile “Oh, è adorabile”. Il mio viso tradisce tutto quello che sento – non sono sicura che sia una grande cosa dato il mestiere che faccio – e quell’apprezzamento per lui lampeggia sul mio viso mentre sto recitando e penso subito “Beh, devo cancellarlo dalla faccia” ma è un vero piacere guardarlo e lavorare con lui.