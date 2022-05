ha annunciato che il primo teaser ufficiale della seriesarà pubblicato nella giornata di domani.

Il protagonista della serie sarà Lance Reddick, nel ruolo di Albert Wesker, la cui figlia sta lottando per la sopravvivenza 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse mortale. Probabilmente domani scopriremo di più sui due protagonisti, di seguito l’annuncio ufficiale:

Evil is coming. The RESIDENT EVIL teaser drops tomorrow pic.twitter.com/H2xQmEmmXz

La trama ufficiale anticipa:

Anno 2036 – 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo dominato dagli infetti assettati di sangue e da creature folli. In questa carneficina assoluta, Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle spaventose connessioni del padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da cosa è accaduto alla sorella, Billie.