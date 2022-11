Rian Johnson ha svelato che girerebbe volentieri una serie tv di Star Wars, se gli venisse l’idea giusta da proporre a Lucasfilm.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, al regista è stato chiesto se farebbe mai una serie tv su Star Wars:

Farei qualsiasi cosa di Star Wars. E se mi venisse un’idea che mi entusiasma, che funziona meglio come serie tv che come film, la realizzerei in quel modo. Al momento, siamo tra la realizzazione del prossimo film di Benoit Blanc e Poker Face. Continuo a incontrarmi con il presidente della Lucasfilm Kathy Kennedy e ad avere conversazioni sul brand. Chi lo sa? Fare Gli Ultimi Jedi è stata la migliore esperienza della mia vita, quindi sarei così fortunato a fare altro.