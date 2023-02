Richard Belzer è morto all’età di 78 anni nella mattina di domenica 19 febbraio, mentre si trovava nella sua casa a Bozouls, in Francia.

L’attore, interprete di John Munch in Law & Order: Special Victims Unit, aveva molti problemi di salute.

Secondo l’amico Bill Scheft, le sue ultime parole sarebbero state “Fuck you, motherfucker”.

Belzer aveva iniziato la sua carriera a New York negli anni ’70 prima di diventare uno dei comici del Saturday Night Live e iniziare a recitare in film e serie televisive.

Tra i titoli in cui è apparso ci sono Saranno famosi, Scarface, Fletch Lives, Man on the moon e show apprezzati come Moonlighting, X-Files, Mad About You, South Park, Lois & Clark: The New Adventures of Superman, Miami Vice, Arrested Development, The Wire e 30 Rock.

Belzer è apparso in ben 326 episodi di Law & Order con la parte di John Munch, debuttando nello show in occasione del pilot andato in onda nel 1999 e dicendo addio al ruolo nel 2016.

L’attore ha inoltre scritto numerosi libri su discusse teorie legate a presunte cospirazioni e tra le sue fatiche ci sono UFOs, JFK and Elvis: Conspiracies You Don’t Have to Be Crazy to Believe, Dead Wrong: Straight Facts on the Country’s Most Controversial Cover-Ups, Hit List: An In-Depth Investigation into the Mysterious Deaths of Witnesses to the JFK Assassination, e Someone Is Hiding Something: What Happened to Malaysia Airlines Flight 370?.

Dopo la notizia della morte dell’attore, chi ha lavorato con lui in Law & Order ha voluto ricordarlo con affetto.

Mariska Hargitay, protagonista e produttrice della serie, ha dichiarato:

Addio mio caro, caro amico. Mi mancherai tu, la tua luce unica e il tuo approccio unico a questo strano mondo. Mi sento fortunata nell’averti conosciuto, adorato e aver lavorato con te, fianco a fianco, per così tanti anni.

Chris Meloni e Ice-T hanno condiviso delle foto e detto addio all’attore. L’interprete del detective Fin Tutuola ha inoltre aggiunto:

Dopo una delle settimane più fantastiche della mia vita, mi sono svegliato con la notizia che ho perso un amico oggi. Belz se ne è andato… Dannazione! Mi mancherai Homie.

Dick Wolf ha invece voluto ricordare come Richard Belzer sia diventato uno degli interpreti iconici della serie, spiegando:

Ho lavorato per la prima volta con lui nel crossover Law & Order/Homicide e ho amato così tanto il personaggio che ho detto al produttore Tom Fontana che volevo farlo diventare uno dei personaggi originali di SVU. Il resto è storia. Richard portava umorismo e gioia nella vita di tutti noi, era un esperto professionista e ci mancherà moltissimo.

Warren Leight, showrunner di SVU, ha sottolineato che Belzer è stato il primo attore ad accoglierlo nella serie come sceneggiatore e ha adorato scrivere per lui, definendolo una persona aperta, calorosa e incredibilmente intelligente.

Richard Belzer was the first actor to welcome me when I started at SVU. Open, warm, acerbic, whip smart, surprisingly kind. I loved writing for Munch, and I loved being with Belz. We sensed this would be his parting scene. Godspeed Belz…

