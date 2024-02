Il comico Richard Lewis, una delle presenze fisse nella serie Curb your enthusiasm, è morto all’età di 76 anni nella notte di martedì. L’attore ha avuto un infarto mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles.

Il suo portavoce Jeff Abraham ha confermato la triste notizia, dichiarando che la moglie Joyce Lapinsky ringrazia tutte le persone per “l’affetto, l’amicizia e il sostegno, chiedendo che venga rispettata la sua privacy in questo momento difficile”.

Lewis, nell’aprile 2023 aveva annunciato di soffrire di Parkinson.

Richard era nato il 29 giugno 1947 a Brooklyn ed era cresciuto a Englewood, New Jersey, laureandosi all’Ohio State University e iniziando a farsi conoscere nel mondo della comicità a New York e Los Angeles negli anni ’70.

Il suo debutto come attore è poi avvenuto nel 1979 nello speciale Diary of a Young Comic e nel corso degli anni è stato un ospite degli show condotti da David Letterman, Jay Leno e Howard Stern.

Richard è poi stato protagonista della sitcom Anything But Love accanto a Jamie Lee Curtis, Daddy Dearest e Hiller and Diller. Per il grande schermo ha invece lavorato in film come Robin Hood – Un uomo in calzamaglia, Drunks, Leaving Las Vegas.

Larry David lo ha poi voluto nel cast di Curb Your Enthusiasm, dopo averlo conosciuto quando avevano solo 12 anni durante il periodo trascorso in un camp estivo.

In un comunicato condiviso da HBO, David ha dichiarato:

Io e Richard eravamo nati a tre giorni di distanza nello stesso ospedale e, per la maggior parte della mia vita, è stato per me come un fratello. Aveva quella rara combinazione dell’essere la persona più divertente e anche la più dolce. Ma oggi mi ha fatto singhiozzare e per quello non lo perdonerò mai.

Lewis aveva raccontato il suo incontro con Larry dichiarando in modo ironico:

Lo disprezzavo in modo intenso. Era impertinente, arrogante… Quando giocavamo a baseball, provavo a colpirlo con la palla. Eravamo grandi rivali. Non vedevo l’ora che arrivasse la fine del campeggio solo per allontanarmi da Larry. Sono sicuro che provasse lo stesso.

HBO ha inoltre rilasciato un comunicato in cui si dichiara:

Ci si spezza il cuore nel venire a sapere della morte di Richard Lewis. La sua brillante comicità, l’intelligenza e il talento non avevano paragoni. Richard sarà sempre un apprezzato membro delle famiglie di HBO e Curb Your Enthusiasm. Le nostre condoglianze sono rivolte alla sua famiglia, ai suoi amici e ai fan che potevano contare su Richard per illuminare le loro giornate con le risate.

