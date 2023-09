Mentre si avvicina la stagione 7 di Rick and Morty, Dan Harmon ha finalmente raccontato i retroscena dell’addio di Justin Roiland.

In una lunga intervista con The Hollywood Reporter, Harmon ha ripercorso la sua carriera, arrivando infine anche a Rick and Morty, parlando di come si è distrutto nel corso del tempo il rapporto con Roiland:

Mentre dietro le quinte i due discutevano, gli ascolti dello show continuavano a salire. Rick e Morty sono diventati rapidamente la commedia più vista tra i millennial. È stata senza dubbio la serie più vista nella storia di Adult Swim. Dopo la terza stagione, i due sono riusciti a mettere da parte le loro divergenze abbastanza a lungo da assicurarsi altri 70 episodi, ovvero più del doppio della quantità già trasmessa.

L’ultima volta che lui e Roiland hanno parlato è stato tramite messaggio nel 2019, una conversazione che ha lasciato Harmon in lacrime:

Ha detto cose che non aveva mai detto prima riguardo all’infelicità, e ricordo di avergli detto l’ultima volta che abbiamo parlato di persona: ‘Sono preoccupato per te, e non so cosa fare a riguardo se non darti tutte le informazioni e anche solo dire che ho paura che non tornerai.”. Penso che questo sia il limite in cui riesco a raccontare questa storia. A quel punto non siamo più lì entrambi e comincia a diventare non solo ingiusto per me continuare ma anche totalmente scomodo perché, da lì, un’amicizia è finita, e ancora non capisco bene il perché.