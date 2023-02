L’Hollywood Reporter ha pubblicato un lungo resoconto degli scandali che hanno coinvolto Justin Roiland e poi travolto la sua carriera. Lo sceneggiatore, produttore e doppiatore è stato formalmente incriminato a gennaio di aggressione e molestie nei confronti di una sua ex fidanzata, che aveva sporto denuncia a gennaio del 2020, e come conseguenza Adult Swim lo ha licenziato da Rick and Morty, e 20th Television Animation e Hulu lo hanno licenziato da altri progetti.

TheWrap ha poi confermato quanto riportato anche da THR, e cioè che Adult Swim intende produrre gli altri 40 episodi di Rick and Morty (ne aveva ordinati 70 tre anni fa, e da allora ne sono già stati realizzati 30). L’articolo dell’Hollywood Reporter, in particolare, spiega che questo sarà possibile senza intaccare lo spirito della serie perché Roiland, che ha co-creato Rick and Morty assieme a Dan Harmon, negli ultimi anni era sempre meno coinvolto creativamente nella serie. La vera differenza, semmai, sarà nel doppiaggio americano dei protagonisti, che era affidato proprio a lui (il casting per i nuovi doppiatori è in corso).

Roiland e Dan Harmon sono stati showrunner delle prime due stagioni, ma già dalla terza stagione Mike McMahan ha preso il loro posto, mentre dalla quarta stagione in poi Scott Marder ha preso le redini come showrunner. Proprio il coinvolgimento di quest’ultimo ha permesso alla serie di essere più regolare nella produzione (prima i nuovi episodi arrivavano in maniera irregolare), con una stagione all’anno.

La rivista afferma che sebbene l’incriminazione di Roiland sia stato uno shock per buona parte dei suoi colleghi, in molti hanno confermato che il suo comportamento sul luogo di lavoro era spiacevole da diversi anni. Vengono citate diverse fonti anonime secondo cui già dalla terza stagione (la prima con una donna nella writers’ room) venne condotta un’indagine su presunte molestie e comportamenti inappropriati. Le fonti poi affermano che a parte il doppiaggio, Roiland non ha più avuto alcuna presenza creativa nelle ultime stagioni della serie, e diversi colleghi sostengono di non avere sue notizie da anni, e che quando le hanno avute… sono sempre state spiacevoli. Inoltre spiegano che non gli risulta parlasse più da tempo con il co-creatore Dan Harmon. Infine, pare che molti membri dello staff sia di Rick and Morty che di Solar Opposites e Koala Man non lo abbiano mai incontrato, nemmeno su Zoom.

A questo punto, probabilmente non lo incontreranno mai.

Fonte: THR