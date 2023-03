Mentre i fan aspettano la stagione 7, Oni Press ha annunciato l’adattamento manga di Rick and Morty.

Si tratterà di una collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e Adult Swim. Oni Press pubblicherà una nuova graphic novel di Rick and Morty in versione manga: Rick and Morty: The Manga Vol 1 – Get in the Robot , Morty!

Il volume sarà disponibile da questo autunno negli Stati Uniti. Sarà scritto da Alissa M. Sallah (Weaboo), disegnata da JeyOdin (Hammer, Miles Away) e il lettering sarà di Christopher Crank (Crank!). Potete vedere la copertina qui sotto:

Vi ricordiamo che oltre alle nuove stagioni di Rick and Morty, è in produzione anche una serie anime, diretta dal regista Takashi Sano. Nel frattempo potete guardare la serie Vindicators 2 su YouTube. La stagione 6 sarà disponibile su Netflix dal 1 dicembre.

Vorreste leggere il manga di Rick and Morty? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sul mondo della serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili