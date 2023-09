La stagione 7 di Rick and Morty non verrà interrotta da pause o settimane vuote durante la sua trasmissione.

Adult Swim ha confermato a The Wrap che al momento, non sono previste settimane di riposo o pause per questa nuova stagione di Rick and Morty.

La stagione 7 di Rick and Morty inizierà ufficialmente domenica 15 ottobre su Adult Swim. Con molta probabilità arriverà su Netflix una volta conclusa.

La stagione 7 affronterà la rivalità tra Rick e Rick Prime, chiudendo la faida tra le due versioni dello scienziato.

Fonte: Comic Book

