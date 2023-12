Netflix ha diffuso le prime, suggestive immagini di Ripley, la miniserie tratta dai romanzi di Patricia Highsmith su Tom Ripley in arrivo sulla piattaforma nel 2024.

Protagonista Adam Scott (Estranei), che interpreta Ripley, affiancato da Dakota Johnson e Johnny Flynn. Alla sceneggiatura, regia e produttore Steven Zaillian, regista di The Night Of e sceneggiatore di film come Schindler’s List, Hannibal, Gangs of New York e The Irishman.

La storia segue le vicende di Tom Ripley (Scott), un truffatore che si arrangia nella New York dei primi anni ’60 e che viene assunto da un uomo ricco per viaggiare in Italia per cercare di convincere suo figlio vagabondo Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) a tornare a casa. L’accettazione del lavoro da parte di Tom è il primo passo in una vita complessa di inganno, frode e omicidio. Dakota Fanning interpreta Marge Sherwood, un’americana che vive in Italia e che sospetta che ci siano motivi più oscuri dietro l’affabilità di Tom.

A produrre la serie, lo ricordiamo, Showtime con Endemol Shine North America, Entertainment 360 e FilmRights. In un primo momento il progetto doveva essere distribuito da Paramount Global sul canale Showtime, ma poi è stato venduto a Netflix.

Ripley. Andrew Scott as Tom Ripley in Ripley Cr. Netflix © 2023

Ripley. Andrew Scott as Tom Ripley in Ripley Cr. Netflix © 2023

I film e le serie imperdibili