Ripley: la miniserie con Andrew Scott sarà distribuita da Netflix?

Ripley, la nuova serie con star Andrew Scott basata sui romanzi di Patricia Highsmith, passerà da Showtime a Netflix.

Il sito Deadline sostiene che l’accordo sia quasi raggiunto e permetterà quindi al progetto di Steven Zaillian (The Night Of), di approdare sugli schermi di tutto il mondo.

Ripley è nelle prime fasi di post-produzione e, dopo l’annuncio che Showtime si unirà a Paramount+, sembrava comunque destinata a una messa in onda proprio su Showtime entro la fine del 2023.

I produttori hanno però iniziato a esplorare un possibile passaggio e Netflix sembra si sia fatta avanti e abbia comprato il progetto per distribuirlo sulla propria piattaforma.

Nel cast della serie, che dovrebbe essere composta da otto episodi, ci sono anche Johnny Flynn e Dakota Fanning.

Al centro della trama c’è Tom Ripley (Scott) che, negli anni ’60, viene assunto da un uomo benestante per provare a convincere suo figlio Dickie Greenleaf (Flynn), che sta vivendo un’esistenza all’insegna degli agi in Italia, a tornare a casa. Tom accetta il lavoro e si ritrova ben presto alle prese con una vita fatta di inganni, frodi e omicidio.

Fanning avrà la parte di Marge Sherwood, un’americana che vive in Italia e sospetta che Tom abbia dei motivi più oscuri per le sue azioni.

Zaillian ha scritto e diretto la prima stagione della serie, co-prodotta da Showtime ed Endemol Shine.

Fonte: Deadline