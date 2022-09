Due anni fa, Luca Guadagnino aveva messo insieme un cast all-star, che comprendeva Cate Blanchett, Ralph Fiennes, Andrew Garfield e Rooney Mara, per dirigere una miniserie in 10 parti tratta da Ritorno a Brideshead (Brideshead Revisited), romanzo di Evelyn Waugh. Al centro della trama dell’opera la decadenza dell’alta borghesia inglese, attraverso la storia di Charles Ryder e della sua amicizia con una famiglia aristrocratica che vive a Brideshead Castle.

Il progetto HBO/ BBC era stato però accantonato a causa degli alti costi che avrebbe richiesto e recentemente il regista, parlando a Deadline, ha espresso tutto il suo rammarico a questo riguardo: “È una storia molto triste“, ha detto, specificando che lui e Benjamin Walters, un giovane scrittore britannico, hanno trascorso 18 mesi a scrivere le sceneggiature della miniserie. “Avevo un grande cast e avevo bisogno di soldi e i soldi che mi servivano erano 110 milioni di dollari, 11 milioni di dollari a episodio, e non c’era modo di metterli insieme. Mi sono detto: ‘Non posso scendere a compromessi. Deve essere fatto nel modo in cui voglio io‘.” .

Guadagnino, rivelando il suo amore per il progetto, non perde però la speranza che possa trovare prima o poi il via libera e a questo proposito lancia un appello:

Forse è possibile riunire di nuovo questo cast. So che queste persone mi amano. Voglio dire alla HBO e alla BBC: “Ragazzi, facciamolo, abbiamo ancora le sceneggiature e i diritti”. È un progetto molto caro. Amo questo romanzo. Ho scritto la sceneggiatura con Benjamin Walters, quindi è qualcosa di molto vicino a me. Se accadesse il miracolo, mi butterei e lo farei. È la domanda di un miracolo in questo momento, probabilmente. Credo davvero nei miracoli.

Entrando più nei dettagli del suo adattamento, Guadagnino ha spiegato poi di aver ampliato il sotto testo per incorporare anche la biografia di Waugh: “Abbiamo cercato di inserire nella storia di Sebastian e Charles Ryder, e naturalmente di Lord e Lady Marchmain e Julia, ciò che sappiamo dei tempi giovanili di Waugh a Oxford“. “Doveva essere un’allegoria della caduta dell’Occidente, della caduta della classe dirigente e di tutto questo. Anche la Chiesa cattolica era un elemento importante“, ha aggiunto, illustrando come immaginava che il progetto si estendesse dagli anni ’20 fino al 1945.

FONTE: Deadline