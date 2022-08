Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sugli schermi di The CW è andato in onda il finale della stagione 6 di Riverdale e lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha commentato la svolta avvenuta nella puntata che getta le basi per la prossima stagione.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto nell’episodio.

Nella puntata si scopre quello che accade dopo che Percival Pickens, con un incantesimo, ha fatto in modo che la cometa di Bailey segua una traiettoria che dovrebbe portarla a scontrarsi con Riverdale. Cheryl è però riuscita a impedire che la cometa distruggesse la città grazie all’utilizzo di super-poteri, ottenuti anche grazie ai suoi amici. Le sue azioni hanno comunque avuto delle conseguenze negative e la città è stata portata in una diversa linea temporale. I protagonisti sono quindi di nuovo al liceo, ma nel 1955.

Aguirre-Sacasa ha spiegato a Entertainment Weekly:

In vari punti della stagione abbiamo parlato di come sarà l’ultima stagione e varie persone sono state molto nostalgiche parlando di quando i ragazzi erano al liceo. KJ Apa, a un certo punto, mi ha detto ‘Amico, ti ricordi quando eravamo al liceo ed ero nella squadra di football?’. E Mark Pedowitz di The CW ha avuto una conversazione con Jon Goldwater e detto qualcosa tipo ‘Ti ricordi quando i ragazzi erano al liceo?’. Ne abbiamo parlato e abbiamo pensato ‘Potremmo riportare tutti al liceo?’. Ma lo abbiamo fatto e sono stati al liceo per più di quattro anni. Sembrerebbe una ripetizione, quindi eravamo in difficoltà. Sembrava che stessimo solo facendo una versione meno incisiva degli anni del liceo per la stagione 7.

Lo showrunner ha aggiunto:

Pensando alla nostalgia e al fatto che eravamo reduci da questa grande stagione sovrannaturale, mitica, in stile Stephen King, sapevamo che dovevamo rendere la nostra ultima stagione davvero, davvero speciale. Una cosa su cui eravamo d’accordo è che non appena i nostri personaggi indossano i loro iconici outfit dei fumetti degli anni ’50, le persone sono felici. Cole Sprouse era così felice quando non doveva indossare più quel cappello, ma ha detto ‘Ma indosserei quella corona fino al giorno della mia morte’. Quindi abbiamo pensato: ‘E se ritornassimo al liceo, ma invece che nel liceo del presente lo mostrassimo nel liceo degli anni ’50 che è il periodo a cui i personaggi vengono associati da molte persone?’.

Per ora è però troppo presto per sapere qualche dettaglio della direzione che prenderà la storia dei protagonisti perché gli autori non hanno ancora iniziato a lavorare alle prossime puntate:

Non è ancora iniziato il lavoro, ma una delle cose di cui abbiamo parlato è che i nostri personaggi non avranno ancora iniziato le loro storie d’amore. Quindi possiamo raccontare quelle storie legate alla prima volta: il primo bacio, la prima cotta, il primo cuore spezzato. Quando li incontreremo, nessuno sarà stato alle prese con quelle relazioni profondamente torturate che conosciamo e che amiamo. Sarà un po’ come una pagina bianca e questo vuol dire che nessuno sa cosa accadrà.

