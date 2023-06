Non potrebbe esserci una stagione di Riverdale senza un episodio musicale, e per la sua ultima stagione la serie The CW intende concludersi in grande stile. Secondo TVLine, l’episodio musicale finale di Riverdale, intitolato “Chapter One Hundred Thirty-One: Archie the Musical”, presenterà per la prima volta nella serie tutte canzoni originali. Gli episodi musicali precedenti di Riverdale sono stati caratterizzati da musiche tratte da Heathers: The Musical, Carrie: The Musical e Hedwig and the Angry Inch.

Di seguito la sinossi ufficiale dell’episodio musical dell’ultimissima stagione di Riverdale:

“Archie il musical”: “RIVERDALE HIGH PRESENTS “ARCHIE THE MUSICAL” – Dopo che il preside Featherhead (guest star William MacDonald) accetta di lasciare che Kevin (Casey Cott) gli presenti un musical originale scritto da lui e da Clay (guest star Karl Walcott), Kevin scopre che il gruppo potrebbe non essere così coinvolto come aveva sperato. Altrove, le prove del musical spingono Archie (KJ Apa) a chiedersi cosa voglia nella vita, mentre Betty (Lili Reinhart) e Veronica (Camila Mendes) affrontano ciò che sta accadendo tra loro. Nel cast anche Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Charles Melton, Vanessa Morgan e Drew Ray Tanner. Ronald Paul Richard ha diretto l’episodio scritto da Tessa Leigh Williams”.

Per dare un’occhiata alle prime immagini ufficiali dell’episodio cliccare qui.

