È in occasione degli upfront che The CW ha annunciato la fine di: la popolarissima serie tv era stata rinnovata a marzo per una settima stagione, che andrà in onda nella midseason del 2023 e sarà la stagione finale.

“Non abbiamo ancora annunciato quanti episodi rimangono, ma non credo che sarà una stagione più corta delle altre,” ha affermato Mark Pedowitz di The CW. “Credo fermamente nel dare una giusta conclusione alle serie più durature. Abbiamo parlato lungamente con Roberto Aguirre-Sacasa ieri, che è molto felice di questa notizia. Tratteremo la serie con il rispetto che merita. È stata una stella della cultura pop, e vogliamo assicurarci che si concluda nel modo giusto, è la nostra decisione. Penso si sia deciso che sette anni sia la durata giusta, vogliamo fare la cosa giusta. È qualcosa di personale, io stesso sono un grande fan.”

Si tratta dell’ennesima cancellazione per una serie The CW: recentemente il network ha fatto “pulizia” cancellando Batwoman (tre stagioni), Legacies (quattro stagioni), Dynasty (cinque stagioni), Legends of Tomorrow (sette stagioni) e rinnovando per contro serie come The Flash, Kung Fu, Nancy Drew, Superman & Lois, Walker, All American, oltre a ordinare nuove serie come The Winchesters.

Basato sui personaggi di Archie Comics, Riverdale si è dimostrato da subito un buon successo sul canale televisivo, ma la vera esplosione di popolarità è arrivata dopo la distribuzione su Netflix in tutto il mondo. Finora sono andati in onda più di 100 episodi.

Creata da Roberto Aguirre-Sacasa, la serie vede nel cast KJ Apa come Archie, Lili Reinhart come Betty, Camila Mendes come Veronica, Cole Sprouse come Jughead, Madelaine Petsch come Cheryl, Mädchen Amick come Alice, Charles Melton come Reggie, Vanessa Morgan come Toni. Luke Perry ha fatto parte del cast nei panni del padre di Archie fino alla sua morte nel 2019.

Fonte: Variety