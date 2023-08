The CW

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Riverdale si è concluso dopo 7 stagioni e nell’episodio finale ci sono degli easter egg che forse non tutti i fan hanno notato, alcuni essendo inoltre presenti nella versione estesa messa a disposizione su The CW.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Uno dei riferimenti presenti nella versione estesa avviene quando si racconta il destino di Tom Keller (Martin Cummins) e Frank Andrews (Ryan Robbins), uccisi da un criminale chiamato Chic. Il nome è un riferimento a Chic Cooper, personaggio apparso nella seconda stagione della serie.

Nel corso della stagione, Veronica Lodge (Camila Mendes) ha dovuto affrontare il sistema hollywoodiano degli anni ’50 e spesso ci sono stati riferimenti al suo “vecchio amico” Peter Roth e nella puntata si conferma che è un omaggio all’ex manager di Warner Bros TV, essendoci una sua apparizione.

La storia di Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) e Toni Topaz (Vanessa Morgan) si conclude con un lieto fine, rivelando che hanno vissuto insieme e hanno avuto un figlio. Nell’episodio appare così River, il bambino dell’attrice che interpreta Toni.

Nel corso della puntata Archie Andrews (KJ Apa) legge poi una poesia con cui ironizza sul tempo trascorso insieme agli amici. Nel componimento ci sono riferimenti al “gene” del serial killer di Betty (Lili Reinhart), al fatto che Cheryl abbia nascosto il cadavere del fratello, al rapporto di Jughead Jones (Cole Sprouse) con l’insegnante, all’improvvisa scelta compiuta da Rupert Chipping (Sam Witwer) che è saltato dalla finestra togliendosi la vita, e a Fangs Fogarty (Drew Ray Tanner) che è entrato in una setta. Nella poesia fa inoltre riferimento agli “epici alti e bassi del football al liceo”, ovvero a quando è stato incarcerato con delle false accuse.

Betty saluta poi i luoghi più iconici di Riverdale e si vede brevemente in una stanza la maschera del Re Gargoyle. Nella scena finale, inoltre, Dilton Doiley (Daniel Yang) e Ben Button (Moses Thiessen) sembrano impegnati a giocare a Gryphons and Gargoyles.

Nella sequenza finale Betty, dopo la sua morte, si ritrova giovane davanti all’entrata di Pop, dove viene accolta dai suoi amici, con cui trascorrerà l’eternità. Jughead in versione fantasma descrive quella dimensione come “The Sweet Hereafter”, titolo di un romanzo del 1991 e dell’adattamento cinematografico del 1997. Il titolo era inoltre stato usato per l’episodio finale della prima stagione

La porta, inoltre, è aperta da Jason Blossom (Trevor Stines), il primo personaggio morto nella serie Riverdale.

Jughead guarda successivamente verso la telecamera e si rivolge direttamente al pubblico. Nella scena si sente il rumore di una macchina da scrivere, lo stesso che aveva aperto il pilot.

Che ne pensate degli easter egg presenti nell’episodio finale di Riverdale?

