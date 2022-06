The CW è al lavoro sullo sviluppo di Jake Chang, un nuovo spinoff di Riverdale e il progetto è ambientato, ovviamente, nel mondo ideato per i fumetti di Archie Comics.

Lo show può contare sul lavoro di Oanh L e Viet Nguyen, che facevano parte del team di Le terrificanti avventure di Sabrina, della casa di produzione 3AD, Archie Studios e Warner Bros Television.

Jake Chang avrà al centro un sedicenne investigatore privato mentre affronta il mondo diverso dal punto di vista razziale e socioeconomico che esiste nella città di Chinatown, e il liceo privato esclusivo che frequenta. Lo show unirà elementi tipici dei teen drama con un’estetica neon noir, il tutto ribaltando nella sua mente quasi ogni stereotipo asiatico: l’onore, le arti marziali, il destino, la sua discendenza, il sacrificio dei genitori.

Il personaggio di Jake Chang è nuovo nell’universo di Archie Comics, la cui esistenza è emersa a febbraio quando sono stati presentati i documenti per registrarne il marchio. Il giovane apparirà per la prima volta nelle pagine il 27 luglio in occasione della storia con al centro Betty e Veronica intitolata Mystery of the Missing Mermaid.

La serie non dovrebbe mostrare in scena altri personaggi già apparsi nella serie Riverdale.

Ly e Nguyen hanno dichiarato che il personaggio avrà anche un legame con Fu Chang, un detective privato attivo nel distretto di Chinatown a San Francisco negli anni ’40.

Ly ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Nguyen, che si occuperà della regia.

Fonte: Deadline