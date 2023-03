Robert De Niro protagonista della serie Zero Day, progetto destinato a Netflix

Netflix ha ordinato la produzione della miniserie Zero Day, con star Robert De Niro.

Lesli Linka Glatter sarà coinvolta come regista e produttrice di tutte le sei puntate che verranno realizzate. Il progetto è sviluppato e prodotto da Eric Newman e Noah Oppenheim.

Zero Day chiederà la domanda a cui pensano tutti: come troviamo la verità in un mondo in crisi, uno che sembra essere fatto a pezzi da forze che sfuggono al nostro controllo? E in un’epoca all’insegna di teorie della cospirazione e sotterfugi, quanto di queste forze sono prodotti di ciò che facciamo, forse persino della nostra immaginazione?

Newman e Oppenheim hanno creato la serie insieme a Michael S. Schmidt, vincitore del premio Pulitzer.

De Niro sarà inoltre coinvolto come produttore.

Newman ha dichiarato:

Sono un fan da sempre di Robert De Niro. Averlo come partner nella produzione e star di questo show supera ogni mio possibile sogno. E Lesli Linka Glatter ha diretto così tanti dei miei episodi preferiti nel mondo delle serie televisive. Era la nostra prima scelta per dirigere questo show. Sono grato nei confronti di Netflix per la loro continua fiducia e per il sostegno e siamo elettrizzati nell’essere in affari con l’incredibile team creativo di Noah, Lesli, e Jonathan in questa serie attuale (e terrificante).

Fonte: Variety