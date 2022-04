In Italia è stata trasmessa in prima visione satellitare da Cult dal 18 marzo al 29 aprile 2008.

all’età di 90 anni dopo una lunga carriera che lo ha portato a recitare in serie tv come Mad Men

Ad annunciarlo è stato Larry Karaszewski, membro del consiglio di amministrazione dell’Academy, dichiarando su Twitter:

Il mio caro amico Bobby Morse è morto all’età di 90 anni. Un enorme talento e uno spirito meraviglioso. Mando il mo amore al suo figlio Charlie e alla figlia Allyn. Mi sono divertito così tanto trascorrendo il tempo con Bobby nel corso degli anni, girando People v OJ e presentando molte proiezioni (How to Succeed, Loved One, That’s Life).

Morse è stato nominato cinque volte agli Emmy per il ruolo di Bertram Cooper nella serie Mad Men, condividendo con gli altri interpreti il premio come Miglior Cast di una serie drammatica nel 2010.

L’attore ha inoltre vinto il prestigioso riconoscimento nel 1993 grazie ad American Playhouse, l’adattamento del monologo Tru su Truman Capote, realizzato per PBS.

Robert ha conquistato un Tony Award nel 1962 per la sua interpretazione in How To Succeed in Business Without Really Trying e, proprio per Tru, spettacolo andato in scena a Broadway dal 1989 al 1990.

Tra i film in cui ha recitato ci sono The Loved One, l’adattamento di How To Succeed, Where Were You When The Lights Went Out?, e I vestiti nuovi dell’imperatore con il ruolo del sarto.

Robert Morse ha recitato anche nelle serie That’s Life, conquistando una nomination agli Oscar, Fantasy Island, The Dukes of Hazzard, La signora in giallo, Wild Palms, e City of Angels.

Fonte: Variety