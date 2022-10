Ron Masak è morto a 86 anni. A pochi giorni dalla scomparsa di Angela Lansbury, se ne va un altro attore iconico de La signora in giallo: l’attore interpretava infatti lo Sceriffo Mort Metzger nella serie.

Nella foto di copertina vediamo i due assieme a William Windom, che interpretava Seth Hazlitt e che è morto nel 2012.

Nato nel 1936, Masak ha debuttato come attore teatrale passando poi alla televisione negli anni sessanta partecipando a serie come Ai confini della realtà, Vita da strega e Get Smart. Numerose le sue interpretazioni in altre serie classiche degli anni settanta e ottanta come Colombo, Il mio amico Arnold e Sulle strade della California, ma il ruolo per cui viene ricordato da tutti è ovviamente quello dello sceriffo Metzger nella Signora in Giallo, affiancando Angela Lansbury prima in due episodi nel 1985 e nel 1987, e poi regolarmente in oltre 40 episodi tra il 1989 e il 1996, dopo l’addio di Tom Bosley (Amos Tupper).

Masak era denominato anche “il re delle pubblicità” per le sue numerosissime partecipazioni a spot pubblicitari tra gli anni ottanta e novanta.

Fonte: THR