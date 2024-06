In un’intervista con THR durante un evento a Los Angeles, Rosario Dawson e Hayden Christensen hanno parlato della loro longeva amicizia e del quinto episodio della prima stagione di Ahsoka, dove assistiamo alla reunion tra la protagonista e Anakin Skywalker. Ecco i passaggi più interessanti emersi.

Una connessione dentro e fuori lo schermo

I due si sono conosciuti per la prima volta nel 1995 al Lee Strasberg Theatre and Film Institute, per poi rincontrarsi nel 2003 sul set del film L’inventore di favole. Un’amicizia, racconta Dawson, che si è rivelata fondamentale per farla entrare nell’universo di Star Wars:

Una delle foto più famose che ci ritraggono è quella degli Independent Spirit Awards del 2004, qui a Los Angeles. E questa è stata una delle foto che Dave [Filoni] ha visto quando ha immaginato di potermi scritturare [per la parte di Ahsoka]. Si chiedeva: “Com’è possibile?”. Quindi vederci giovani insieme e avere questa strana, magica, connettiva, fortuita storia e connessione con tutto questo, è sicuramente qualcosa che ha entusiasmato i fan. Chi avrebbe mai potuto immaginarlo? Non si possono inventare queste cose. Non si possono scrivere.

“Ho sempre sentito il sostegno dei fan”

Christensen ha ripreso i panni di Anakin, in Ahsoka e Obi-Wan Kenobi, a anni di distanza dalla trilogia prequel di Star Wars, che all’epoca dell’uscita aveva attirato molte critiche da parte dei fan. A tal proposito, l’attore ci tiene a sottolineare:

La mia esperienza con Star Wars è sempre stata positiva. La critica ha certamente preso di mira questi film all’epoca della loro uscita, ma ho sempre sentito il sostegno dei fan. Quindi è stato davvero bello tornare ora e far parte di questo franchise, continuare con il personaggio e godere anche dell’accoglienza che questi film hanno ora.

Dawson allora aggiunge:

Ora [Hayden] è in vantaggio. Sono un newyorkese e non sono stata messa sull’Empire State Building, una cosa larger than life [come Hayden]. Uno di questi giorni, forse [accadrà] ma personalmente ero così eccitata quando ha ottenuto il ruolo, avendolo incontrato e conosciuto in precedenza. E ora vederlo incarnare diverse iterazioni di questo personaggio è una cosa deliziosa. Di solito non si possono interpretare personaggi così longevi e questo, per me e credo per molti fan, è stato molto emozionante. È così avvincente vedere il suo viaggio continuare.

La lezione di Anakin ad Ahosoka

La conversazione si sposta poi sul quinto episodio di Ahsoka. La protagonista si sente in colpa per ciò che Anakin è diventato dopo aver abbandonato lui e l’Ordine Jedi nelle Guerre dei Cloni, e teme di avere un effetto simile su Sabine. L’obiettivo di Anakin è dunque aiutarla ad abbracciare il ruolo di mentore?

Christensen: Per quanto riguarda Anakin, vuole solo aiutare Ahsoka a uscire dalla sua strada, qualunque sia il suo scopo. Lei è ancora bloccata nel passato e ha bisogno di riconciliarsi con certe cose, e il desiderio di farla diventare il mentore che deve essere per Sabine è una parte di questo. Ma non credo che si tratti solo di questo. Dawson: Sì, se ne vede un accenno in The Mandalorian, quando le viene offerto di farsi carico di Grogu e la sua reticenza a farlo. Quindi c’è sicuramente un percorso graduale in quell’aspetto della sua vita, ma ho visto quel confronto nel quinto episodio di [Ahsoka] come una resa dei conti e un’opportunità per lei di sviluppare una prospettiva diversa su qualcosa su cui ha riflettuto a lungo ed è stata traumatizzata e tormentata. Ha davvero manovrato la sua vita intorno a questo problema in molti modi, e uno dei miei momenti preferiti è quando Anakin la sfida: “È questo tutto ciò che sei?“. Si tratta di non ridurre se stessa solo a quella scelta [di abbandonare Anakin e l’Ordine Jedi] e di essere in grado di vedere e abbracciare pienamente l’intero viaggio che ha fatto e di fidarsi un po’ di più di se stessa. Si tratta di avere un po’ più di fiducia in se stessa e di liberarsi di dubbi, pesi e sensi di colpa e di poter passare a una fase diversa. Questa è probabilmente una delle parti più gratificanti del suo percorso che ho potuto incarnare. E come ha detto Dave [Filoni], ora che sta riconciliando il suo passato, ha l’opportunità di guardare davvero al futuro.

Le speranze per la stagione 2

I due attori non sanno ancora nulla sulla seconda stagione dello show, ma si aspettano un nuovo ritrovo tra i due personaggi?

Christensen: Non lo so. Sarebbe sicuramente molto divertente, ma non lo so. Vedremo che cosa sta preparando Dave. Dawson: Nel settimo episodio, ci sono un paio di altri nastri [dell’ologramma di Anakin che si addestra], per così dire, e alla fine lo si vede come un fantasma della Forza. Quindi c’è spazio per tornare insieme e questo è troppo divertente. Non vorrei che finisse.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Rosario Dawson e Hayden Christensen? Lasciate un commento!

FONTE: THR