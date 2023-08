Rosario Dawson, prossimamente protagonista di Ahsoka, ha espresso il suo parere sullo sciopero degli sceneggiatori e degli attori al momento in corso.

L’attrice è stata intervistata da ABC News del risanamento ambientale e ha anche affrontato lo sciopero al momento in corso:

Sai, penso che quando ascolti le cose che le persone condividono e conosci le loro esperienze… Non so se in realtà avrei continuato a fare l’attrice. Ho iniziato molto giovane e quegli assegni residui che arrivavano erano piccoli, ma erano abbastanza significativi da poter avere cibo fresco invece di ramen. Era una cosa molto reale e ora hai questi show enormi e di successo su queste piattaforme di streaming e non ci sono soldi per i giovani attori.

Penso che sia tipo una bellissima resa dei conti dell’umanità, ed è per questo che sento che si ridimensiona nello stesso modo in cui stiamo parlando del cambiamento climatico. Ci sono proprio un sacco di confluenze di persone che si uniscono e che si rendono conto che siamo andati col pilota automatico per così tanto tempo e tutti i nostri giocattoli, gadget e cose, l’accelerazione di questi ultimi decenni, come se stessimo cavalcando i secoli … è incredibile cosa ho visto nella mia vita. Ma penso che dobbiamo prenderci un secondo, ed è quello che sta succedendo con i lavoratori di ogni settore, per dire: “Che aspetto avrà il futuro?” Se non lo scopriamo ora, sarà molto terribile per i nostri figli.