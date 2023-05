Rosario Dawson e Tony Revolori saranno i protagonisti della nuova serie animata Ghosts of Ruin.

La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano a San Francisco in cui la realtà virtuale si è evoluta in un Realtà Neuronale, creando un mondo in cui i videogiochi sono sincronizzati direttamente nella mente dei giocatori e non si possono distinguere con la vita reale.

Al centro della trama c’è un gruppo di giocatori impegnati in un torneo battle royal di un gioco intitolato Ruin. Un programma che è in grado di sfuggire al controllo trasforma però il loro paradiso in un vero incubo.

Il progetto debutterà in agosto sul sito di Gala Film, divisione televisiva della società Web3.

Revolori interpreterà Lee, il protagonista della serie, un giocatore e streamer che si ritrova coinvolto in un torneo all’ultimo minuto. Dawson avrà invece la voce di Prism, un’esperta giocatrice che ha un unico obiettivo: essere la campionessa indiscussa a livello mondiale.

Le musiche originali sono realizzate da Bleeding Fingers Music di Hans Zimmer.

La serie è stata creata da PJ Accetturo e Ryan Ramsey. Michael Ryan è lo showrunner.

Fonte: Variety