Ross Marquand ha svelato con un post Instagram di aver affrontato un piccolo intervento a causa di un cancro alla pelle.

L’interprete di Aaron in The Walking Dead ha infatti sottolineato:

Ho finalmente deciso di ascoltare la famiglia, gli amici e i fan. Innumerevoli persone nel corso degli ultimi quattro anni mi avevano consigliato di farmi controllare e ho sempre detto che ero troppo impegnato e non potevo trovare il tempo per farlo… Ed era in parte vero. I miei impegni sono stati assolutamente folli più a lungo di quanto possa ricordare. Ma indovinate un po’? Ho lasciato che questo problema si espandesse e diventasse un cancro. Mi è stato detto che questo era uno dei cancri “migliori” da avere, ma se non controllato avrebbe potuto peggiorare molto.