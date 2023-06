È passato un anno da quando Running Up That Hill di Kate Bush è tornato in voga grazie alla quarta stagione di Stranger Things, diventando il tormentone dell’estate quasi quarant’anni dopo la sua uscita nel 1975.

Un anno dopo, la cantautrice ha scritto sul suo sito ufficiale un messaggio di ringraziamento perché la canzone ha oltrepassato un traguardo notevole:

Un miliardo di stream! Ho quest’immagine di un fiume che improvvisamente straripa diventando tanti, tantissimi tributari – un miliardo di stream [corsi d’acqua, ndt] – nella sua corsa verso il mare. Ognuno di questi stream è uno di voi. […] Grazie infinitamente per aver accompagnato questa canzone in un viaggio così incredibile e impossibile. Sono senza parole.

La canzone è diventata virale l’anno scorso, quattro decenni dopo la sua uscita, per via del ruolo centrale che ha nella storia del personaggio di Max (Sadie Sink) nella quarta stagione di Stranger Things, ed è diventata la prima top-10 hit della cantante negli Stati Uniti in 37 anni.

Tra la licenza pagata da Netflix, i passaggi in radio e questo miliardo di stream, la ritrovata popolarità del brano ha fatto guadagnare una fortuna a Kate Bush. Rispetto a molti musicisti attuali, infatti, Bush ha un grande vantaggio: l’unica proprietaria di Running Up That Hill (A Deal With God), avendola scritta e registrata da sola ed essendo l’unica detentrice dei diritti. Warner Music Group si occupa di distribuire la canzone, ma il l’intero copyright è detenuto da Noble & Brite Ltd, un’azienda di proprietà al 100% di Kate Bush.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

