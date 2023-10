Penso che, mentre sto invecchiando, rallentando il lavoro, verso la fine della mia vita, vorrei scrivere un terzo show che spieghi a che punto siamo ora. Mi preoccupo della situazione in cui siamo e penso ci sia molto odio nell’aria, molta follia nell’aria, molta retorica, e molte persone che alimentano l’odio, e ho delle cose da dire in proposito, quindi sarei sorpreso se non ne parlassi.