Peacock ha cancellato la serie Rutherford Falls dopo solo due stagioni.

La comedy co-creata da Sierra Teller Ornelas, Ed Helmes e Mike Schur, è stata chiusa a due mesi e mezzo dalla première della seconda stagione, avvenuta il 16 giugno.

Ornelas ha già annunciato che verrà cercata un’altra “casa” per lo show, molto apprezzato dalla critica per lo spazio dato, davanti e dietro la telecamera, ai nativi americani. Peacock aveva accolto il progetto dopo che Apple TV+ aveva rinunciato alla sua produzione.

Rutherford Falls aveva come protagonisti i migliori amici Nathan Rutherford (Ed Helms) e Reagan Wells (Jana Schmieding). Nella seconda stagione i due si aiutavano a vicenda con problemi di lavoro, amori e cambiamenti nella piccola città dove vivono e nella riserva. Nel cast c’erano anche Michael Greyeyes, Jesse Leigh e Dustin Milligan.

La diversità era stata assicurata anche nel team degli autori che comprendeva Teller Ornelas (Navajo), Bobby Wilson (Sisseton-Wahpeton Dakota), Tai Leclaire (Kanien’kehá:ka [Mohawk Nation]/Mi’kmaq), Schmieding (Cheyenne River Lakota Sioux) e Tazbah Chavez (Bishop Paiute/Diné/San Carlos Apache), e Greyeyes ([Nêhiyaw (Plains Cree) della nazione Muskeg Lake Cree).

Ornelas ha dichiarato:

Realizzare queste due stagioni di Rutherford Falls è stata una vera gioia. Mike Schur, Ed Helms e io abbiamo deciso di realizzare qualcosa di nuovo, reale e intelligente, ma anche sciocco, che ti faccia piangere e pensare, ma anche ridere quando Reagan riceve un calcio in faccia o Nathan viene rinchiuso in una bara. Prendendo in prestito una battuta di Terry Thomas, interpretato dal ridicolosamente talentuoso Michael Greyeyes, prima del nostro show ‘la rappresentazione dei nativi americani era, nella maggior parte dei casi, legata ai crimini dell’odio’. Ed è per questo che è stato un onore introdurre il meglio della nazione indiana alla massa.