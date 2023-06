Ryan Murphy è pronto a tornare all’ovile: cinque anni dopo aver siglato un accordo in esclusiva del valore di 250/300 milioni di dollari con Netflix, il mega produttore e sceneggiatore sta trattando con la Disney.

La notizia è stata diffusa da Bloomberg, e va precisato che in tempo di sciopero degli sceneggiatori non si siglano accordi di questo tipo, quindi verosimilmente la cosa verrà formalizzata alla chiusura dello sciopero. Tuttavia sembra ormai certo che Murphy (o Netflix?) non intenda rinnovare il contratto in scadenza a luglio, e voglia tornare a lavorare assieme a Dana Walden firmando un contratto pluriennale con la Disney. Walden ora è chairman di Disney Entertainment, ma anni fa era capo di Fox Television Group, cui Murphy deve la sua fortuna grazie a Glee e a molte altre serie. Peraltro, i due continuavano a collaborare grazie alle serie ancora in produzione presso 20th Television come American Horror Story, American Crime Story e 9-1-1.

Durante questi cinque anni in Netflix, in molti si sono chiesti se lo streamer stesse spendendo bene i suoi soldi: c’è voluto infatti un po’ di tempo prima che Murphy riuscisse a ingranare davvero infilando dei successi. Dieci i progetti sviluppati tra film e serie tv, ma l’unico vero successo è stato Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer, seguito da The Watcher, entrambi a fine 2022.

