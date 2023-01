Ryan Reynolds è coinvolto come voce narrante e produttore della nuova docuserie Underdogs, di cui è stato condiviso un divertente teaser.

Il progetto debutterà nel 2025, situazione che nel video porta la star canadese a ricordare che l’Empire State Building e Disneyland sono stati costruiti in meno tempo, e racconterà la storia degli “eroici perdenti” del mondo naturale, dando spazio al “buono, al cattivo e al francamente brutto”.

La serie racconterà talenti nascosti, coraggiose scelte igieniche, bizzarri rituali di corteggiamento, tecniche per mimetizzarsi e duri insegnamenti dati dai genitori ai figli, celebrando i comportamenti unici e imprevedibili di animali poco conosciuti e sorprendenti, di ogni forma, taglia e odore.

Ryan Reynolds ha dichiarato:

Amo le serie naturalistiche e amo realizzare cose che i miei figli possano vedere. Stiamo già divertendoci molto cercando di dare una nuova voce ai documentari sugli animali. Wildstar ha l’esperienza, la capacità e la tecnologia all’avanguardia in campo cinematografico per aiutarci a masticare quel salutare budget di National Geographic. Offriremo uno show che intrattiene, sorprende e renderà giustizia agli animali che abitualmente sono bloccati in ruoli secondari.