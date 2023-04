Ryan Reynolds e Rob McElhenney sono stati premiati dalle autorità della città di Wrexham con il riconoscimento Freedom of Wrexham, il più grande onore assegnato dalla comunità.

I proprietari della squadra di calcio locale, esperienza raccontata nella docuserie Welcome to Wrexham, hanno partecipato alla cerimonia di consegna del premio nella giornata di lunedì.

La star canadese, quando era stato annunciato il riconoscimento, aveva ricordato i primi momenti in cui aveva interagito con gli abitanti della città gallese dopo aver acquistato il team insieme al collega:

Ripenso a quel primo momento quando eravamo collegati su Zoom parlando ai membri del Wrexham Supporters’ Trust. Non penso di essere mai stato così nervoso come in quel preciso istante.

Reynolds ha sottolineato che in quel momento si è reso conto che poteva essere realizzato qualcosa di grandioso, aggiungendo:

Sono così emozionato nel far parte di questa storia. So che siamo qui in modo che voi possiate ringraziarci per qualche motivo, ma mi sembra che sia il contrario. Vogliamo ringraziarvi per quello che ci avete dato. Le parole sono troppo goffe per quantificare quello che significa per me.

Rob McElhenney ha aggiunto che i legami che sono stati formati rappresentano per lui un grande onore:

Sono fermamente convinto che il legame delle persone di Philadelphia, delle persone di Wrexham, che si possono trovare nel mezzo degli Stati Uniti, a Saskatchewan in Canada, in Brasile, in Cina… Penso che siamo tutti uguali. In particolare pensando alla classe operaia. Se avete visto nello show qualcuno che sembrava come voi o parlava come voi, è perché è uno di voi.

Il responsabile del consiglio comunale, Mark Pritchard, aveva motivato a dicembre il premio dichiarando:

Queste due star di Hollywood hanno avuto un incredibile impatto sul club calcistico e sulla comunità, e hanno aiutato a catapultare Wrexham sul palcoscenico mondiale.

