S.W.A.T. ha ottenuto il rinnovo per la stagione 8 da parte di CBS, nonostante un anno fa avesse annunciato la cancellazione della serie dopo il settimo capitolo.

Il network ha quindi cambiato per ben 2 volte idea per quanto riguarda la conclusione del progetto e Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, ha ironizzato dichiarando che lo studio ama una “buona svolta drammatica”, specialmente quando porta a ottenere un’ottava stagione di S.W.A.T., prima di lodare il lavoro compiuto dal cast guidato da Shemar Moore, dagli autori e dai produttori.

Shawn Ryan, che fa parte del team della produzione ed è co-showrunner, ha aggiunto:

Offrire ancora più storie di S.W.A.T. ai nostri incredibili fan è un privilegio. Questo rinnovo per la stagione otto è una dimostrazione di fiducia nei confronti del nostro showrunner Andy Dettmann, Shemar Moore, il resto del nostro talentuoso cast e la nostra dedita troupe che continuano a produrre televisione che ha risonanza in così tante persone. Siamo grati a CBS, Sony Pictures Television e CBS Studios per l’opportunità.

Dettman ha aggiunto che tutto il team della serie è elettrizzato per la notizia della stagione otto e che durante le riprese ha parlato a lungo con Shemar della possibilità di proseguire lo show. Lo showrunner ha ribadito che il rinnovo ripaga gli sforzi, il tempo e l’energia del cast e della troupe.

Moore ha invece espresso il suo entusiasmo sostenendo che bisogna credere nei miracoli ed è orgoglioso dello show e delle persone che lo realizzano, oltre a essere grato nei confronti dei fan in tutto il mondo che hanno “sostenuto, guardato, apprezzato, e fatto il tifo per S.W.A.T.! Grazie a questo sostegno S.W.A.T. continuerà a brillare!”. Shemar ha ricordato che ama lavorare alla serie e ha ringraziato per l’opportunità di continuare a realizzare nuove puntate.

Nel cast ci sono anche Jay Harrington, David Lim, Patrick St. Esprit, Rochelle Aytes, Anna Enger Ritch.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 8 di S.W.A.T.?

Trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety