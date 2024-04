Shemar Moore ha condiviso la sua reazione all’inaspettato rinnovo di S.W.A.T. per la stagione 8 da parte di CBS.

L’attore, interprete del sergente Daniel “Hondo” Harrelson (Moore), ha infatti svelato a TV Insider che considera quanto accaduto una specie di miracolo.

Moore ha spiegato che sono riusciti a vincere questa battaglia realizzando 13 incredibili episodi che, in caso di cancellazione, li avrebbe resi molto orgogliosi di quello che avevano fatto, e inoltre avrebbero mantenuto viva la battaglia e hanno fatto rivalutare al network la decisione presa. Shemar ha aggiunto:

Sono super, super eccitato. Sono così entusiasta, così orgoglioso, così grato e non riesco ancora a crederci perché è una specie di miracolo. Si tratta di affari e non si può prendere niente sul personale, ma alle volte lo fai un po’ perché sei così appassionato per qualcosa.

L’attore ha quindi sottolineato:

Quello che è folle è che non abbiamo dovuto cambiare nulla, assolutamente niente. Abbiamo scritto questo show per arrivare a quello che poteva essere un addio. Quando arrivate al season finale, ve ne renderete conto quando lo vedrete, penserete: ‘Questo era il loro modo per dire addio’. Ma era solo il nostro modo per dire che avremmo potuto continuare ad andare avanti. Abbiamo detto: ‘Questo sarà il nostro addio o questo sarà il nostro nuovo inizio’.