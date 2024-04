The Office

Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson saranno i protagonisti della nuova comedy ambientata nell’universo di The Office, creata da Greg Daniels e Michael Koman.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli della trama o dei personaggi che saranno coinvolti nella storia che, come lo show originale, dovrebbe avere un cast molto numeroso.

La nuova serie non è un reboot di The Office e sarà ambientata in un nuovo ufficio e con nuovi personaggi rispetto alla storia dei dipendenti della Dunder Mifflin Paper Company che lavorano a Scranton, Pennsylvania.

L’attrice italiana ha ottenuto la popolarità internazionale grazie al ruolo di Valentina nella seconda stagione di The White Lotus, che le ha fatto guadagnare una nomination agli Emmy come Miglior Attrice Non Protagonista in una serie drammatica.

Gleeson, invece, ha recentemente recitato in The Patient, miniserie con star Steve Carell, prodotta per FX.

Che ne pensate della scelta di Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson per la nuova serie ambientata nell’universo di The Office?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline