potrebbe entrare a far parte del cast di, la serie che verrà scritta, prodotta e diretta da Alfonso Cuarón. Il progetto è tratto dal romanzo scritto da Renee Knight e nel cast ci sono già Cate Blanchett e Kevin Kline.

Baron Cohen ha recentemente lavorato per la tv in occasione di The Spy, serie prodotta per Netflix, e Who Is America?, andata in onda su Showtime.

La nuova serie racconterà la storia di Catherine Ravenscroft (Blanchett), una giornalista di successo e rispettata che realizza documentari per la tv e il cui lavoro ha portato alla luce trasgressioni compiute da istituzioni molto rispettate. Quando un intrigante romanzo scritto da un vedovo (Kline) appare sul suo comodino, la donna è sconvolta dalla scoperta di essere un personaggio chiave in una storia che aveva sperato fosse da tempo sepolta e legata al passato, in grado di rivelare il suo segreto più oscuro.

La produzione, attualmente, non ha voluto rivelare i dettagli del ruolo affidato a Sacha Baron Cohen nel caso in cui venisse raggiunto l’accordo con la star.

Disclaimer sarà prodotta da Esperanto Filmoj e Anonymous Content e nel team della produzione ci sarà anche Cate Blanchett. Lo show potrà contare inoltre sul prezioso contributo di Emmanuel Lubezki e Bruno Delbonnel che si occuperanno della fotografia.

