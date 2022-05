HBO Max e Cartoon Network hanno annunciato la realizzazione di uno speciale animato intitolato, ideata da

Il progetto si rivolge a un pubblico di giovani e a scrivere la sceneggiatura sarà Michael Koman, già co-creatore di Nathan For You.

La storia avrà dei riferimenti alle tradizioni ebraiche ed è ambientato nella mitologica Città degli Sciocchi, e raccontata in origine in Yiddish,

Sacha Baron Cohen sarà la voce narrante del progetto che offrirà un approccio nuovo e fresco ad abitudini stupide e a conflitti esagerati in città, il tutto mantenendo l’essenza e il cuore dei racconti classici folkloristici.

Amy Friedman, a capo della programmazione per ragazzi di Warner Bros, ha dichiarato:

Questo pitch è stato così esilarante. Semplicemente sapevamo che il pubblico di HBO Max aveva bisogno di una dose di questo brand originale di narrazione. Chelm: The Smartest Place on Earth unisce alla perfezione la comicità e la satira e nessuno riesce a fare questa combinazione meglio di Sacha, Greg, Mike e Michael. Questo progetto unico darà nuova, e folle, vita alla saggezza nata da questa città immaginaria di persone che non sono particolarmente intelligenti.

La storia sarà sviluppata da Baron Cohen, Daniels, Judge e Koman, coinvolti anche come produttori tramite la Bandera Entertainment fondata proprio da Daniels e Judge.

