I SAG Awards 2023, i riconoscimenti assegnati dal Sindacato degli attori americani, hanno premiato The White Lotus e Abbott Elementary durante la cerimonia che si è svolta ieri sera.

The White Lotus ha ricevuto il premio per il miglior cast d’insieme in una serie drammatica, mentre Jennifer Coolidge ha ottenuto il premio come migliore attrice in una serie drammatica. Jason Bateman, invece, è stato premiato come miglior attore in una serie drammatica per la stagione finale di Ozark.

Abbott Elementary ha ricevuto invece il premio per il miglior cast d’insieme in una comedy, mentre Jean Smart ha ricevuto un altro SAG per Hacks. Jeremy Allen White è stato premiato per The Bear come migliore attore in una comedy.

Sorprese sul fronte delle miniserie, dove Sam Elliott è stato premiato come migliore attore per 1883 battendo i favoriti Evan Peters (Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer) e Paul Walter Hauser (Black Bird), mentre Jessica Chastain è stata premiata come migliore attrice per George and Tammy, battendo Amanda Seyfried (The Dropout).

SCREEN ACTORS GUILD AWARDS 2023: TUTTI I VINCITORI

Per i vincitori cinema, leggi qui

Miglior cast d’insieme in una serie drammatica

THE WHITE LOTUS

F. Murray Abraham / Bert Di Grasso

Paolo Camilli / Hugo

Jennifer Coolidge / Tanya McQuoid-Hunt

Adam DiMarco / Albie Di Grasso

Meghann Fahy / Daphne Sullivan

Federico Ferrante / Rocco

Bruno Gouery / Didier

Beatrice Grannò / Mia

Jon Gries / Greg Hunt

Tom Hollander / Quentin

Sabrina Impacciatore / Valentina

Michael Imperioli / Dominic Di Grasso

Theo James / Cameron Sullivan

Aubrey Plaza / Harper Spiller

Haley Lu Richardson / Portia

Eleonora Romandini / Isabella

Federico Scribani / Giuseppe

Will Sharpe / Ethan Spiller

Simona Tabasco / Lucia

Leo Woodall / Jack

Francesco Zecca / Matteo

Miglior attore in una serie drammatica

JASON BATEMAN / Marty Byrde

Ozark

Migliore attrice in una serie drammatica

JENNIFER COOLIDGE / Tanya McQuoid-Hunt

The White Lotus

Miglior cast d’insieme in una comedy

ABBOTT ELEMENTARY

Quinta Brunson / Janine Teagues

William Stanford Davis / Mr. Johnson

Janelle James / Ava Coleman

Chris Perfetti / Jacob Hill

Sheryl Lee Ralph / Barbara Howard

Lisa Ann Walter / Melissa Schemmenti

Tyler James Williams / Gregory Eddie

Miglior attore in una comedy

JEREMY ALLEN WHITE / Carmen “Carmy” Berzatto

The Bear

Migliore attrice in una comedy

JEAN SMART / Deborah Vance

Hacks

Miglior attore in una miniserie o film tv

SAM ELLIOTT / Shea Brennan

1883

Migliore attrice in una miniserie o film tv

JESSICA CHASTAIN / Tammy Wynette

George & Tammy

Miglior cast d’insieme di controfigure in una serie tv

STRANGER THINGS