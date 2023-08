Sally Wainwright, creatrice di Happy Vally, è al lavoro sulla sua prossima serie in collaborazione con BBC: Hot Flush.

L’emittente britannica ha dichiarato che le puntate seguiranno “cinque donne di una certa età” che formano una band punk rock per partecipare a una gara di talenti. Anche se l’idea inizia come uno scherzo, il gruppo diventa ben presto un modo per cambiare la vita delle donne, obbligandole a mettere in dubbio qualsiasi cosa.

Le donne saranno poi legate da qualcosa in più rispetto alla semplice musica. Un segreto profondamente potente e sepolto a lungo unisce Kitty e Beth, le due improbabili menti creative alla base del gruppo, e un segreto che potrebbe distruggere tutto.

Hot Flush seguirà le sue protagoniste mentre affrontano lavori impegnativi, figli ormai adulti che continuano a rubare la loro energia, genitori dipendenti, mariti che le hanno deluse, e la menopausa.

Sally Wainwright ha dichiarato:

Ho voluto scrivere una serie come questa per molto tempo. Si tratta di una celebrazione delle donne di una certa età, e di tutte le cose della vita che improvvisamente si ritrovano ad affrontare e con cui devono fare i conti. Lo show è inoltre il mio omaggio personale a Rock Follies del ’77 e delle esuberanti Little Ladies che mi hanno svegliato facendomi capire cosa volevo fare con la mia vita quando avevo 23 anni.

La serie sarà composta da sei puntate ambientate a Hebden Bridge, West Yorkshire, e sarà disponibile su BBC One e BBC iPlayer.

Fonte: Radio Times