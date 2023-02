Sam Neill reciterà accanto ad Annette Bening nella miniserie Apples Never Fall, prodotta per Peacock.

Il progetto si basa sul romanzo di Liane Moriarty, già autrice di Big Little Lies e Nine Perfect Strangers.

Melanie Marnich sarà sceneggiatrice e showrunner della miniserie prodotta da Heyday Television, di proprietà di Universal International Studios.

Al centro della trama ci sono i Delaney che, dall’esterno, sembrano una famiglia perfetta. Gli ex allenatori di tennis Joy e Stan (Bening e Neill) che hanno quattro figli adulti, dopo un matrimonio che dura da un decennio, decidono finalmente di vendere la loro famosa accademia di tennis e sono pronti a vivere quelli che dovrebbero essere i loro anni migliori. Dopo la scomparsa di Joy, i suoi figli sono però costretti a riesaminare il matrimonio dei genitori e la storia della loro famiglia.

Nel team della produzione ci saranno Marniach, Moriarty, David Heyman, Albert Page e Jillian Share.

Alla regia di più di un episodio sarà impegnato Chris Sweeney.

Che ne pensate dell’arrivo di Sam Neill nel cast di Apples Never Fall?

Fonte: Deadline