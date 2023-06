And Just Like That...

Sarah Jessica Parker e Kristin Davis hanno commentato per la prima volta il cameo di Kim Cattrall nella stagione 2 di And Just Like That….

Samantha apparirà in una breve scena in cui si vedrà Kim a bordo di una macchina. L’attrice non ha infatti avuto alcuna interazione con le altre protagoniste.

L’interprete di Carrie ha dichiarato a The Daily Nail:

Abbiamo pensato realmente a fondo ai modi in cui ci siamo avvicinati ai personaggi che non erano coinvolti, ai modi in cui abbiamo invitato gli attori a tornare sul set ed è stato realmente divertente, eccitante e certamente nostalgico, ma penso sia stato soprattutto molto gioioso.

La sua collega, che ha la parte di Charlotte, ha però sottolineato:

Abbiamo semplicemente pensato che sarebbe stato divertente per i fan avere un po’ di Samantha perché sappiamo che ne sentono la mancanza ed è un personaggio grandioso.

Davis ha aggiunto:

Non penso che stessimo nemmeno cercando di chiudere una storia, o di risolvere le cose rimaste in sospeso. Credo avessimo pensato semplicemente che si trattava di un personaggio che era uscito di scena. E sappiamo che manca alle persone e a Carrie… E sarebbe stato grandioso mostrarla per un po’, era quello che volevamo. E penso che forse abbiamo aumentato le speranze, probabilmente le aspettative sono più alte. E quella non era la nostra intenzione. Spero che le persone non rimangano deluse.

