Sarah Michelle Gellar ha svelato il motivo per cui Ringer non ha avuto una stagione 2.

L’attrice, nel progetto targato CBS, aveva la parte di due sorelle gemelle. La storia iniziava con Bridget Kelly, ex tossicodipendente, che fuggiva dal Wyoming dopo aver assistito a un omicidio. Arrivata a New York, dove vive la sorella Siobhan, la giovane scopre però che la gemella si è suicidata, decidendo di prendere il suo posto.

Nel cast c’erano anche Ioan Gruffudd, Nestor Carbonell, Zoey Deutch, Kristoffer Polaha, Mike Colter, e Tara Summers.

Sarah, intervistata da The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

Dopo che ho avuto mia figlia, il primo show che ho scelto di fare era Ringer… Pensando ‘Oh, questo sarà facile. Interpreterò delle gemelle’. Non so dove fosse la mia testa. Incolpo il postpartum.

La star ha poi raccontato che inizialmente erano previste meno puntate, condividendo inoltre il motivo della cancellazione:

Tutti i network avevano detto: ‘Non ci sono soldi nelle miniserie. Devi realizzare 22 puntate per ottenere un profitto’. Sono rimasta incinta del mio secondo figlio, ed è stata una sorpresa, quindi sono andata da The CW e ho detto ‘Non posso’. L’avrebbero rinnovata. Semplicemente non potevo girarla.