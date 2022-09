Il campione di basket Kobe Bryant avrebbe dovuto girare un cameo nel pilot della serie Saved by the Bell, il reboot di Bayside School, perdendo purtroppo la vita due giorni prima di essere impegnato sul set.

Josie Totah e Alycia Pascual-Peña, interpreti di Lexi e Aisha, hanno raccontato durante il podcast Dare We Say che la star dello sport, nel mese di gennaio 2020, avrebbe dovuto essere impegnata sul set della sitcom.

Totah ha raccontato:

Una cosa folle di cui poche persone sono a conoscenza, ma che è la cosa meno importante pensando alla tragica morte di questa leggenda e di sua figlia, è che avremmo dovuto girare insieme a Kobe due giorni dopo l’incidente. Era così surreale.

Pascual-Peña ha aggiunto:

Mi ricordo di aver saputo della sua morte tramite una delle nostre migliori amiche, Anjelika Washington. Mi ha chiamato appositamente perché sapeva che era coinvolto nel pilot, ne avevo parlato da un mese con lei perché ero così entusiasta all’idea di incontrare Kobe e non riuscivo a credere fosse un fan della serie originale e fosse eccitato per poter apparire nello show.

L’attrice ha voluto ricordare:

Vedere come una persona possa portare gioia a così tante persone è davvero meraviglioso e ti fa aprire gli occhi. Alcune persone vivono la propria vita senza mai vedere totalmente l’impatto che hanno avuto sul mondo prima di morire. Grazie al ciello Kobe ha potuto vederlo. Quell’uomo era così amato e rispettato.

Per ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli riguardanti il cameo che avrebbe dovuto avere Kobe Bryant in Saved by the Bell.

Fonte: EW