Scanners si prepara a diventare una serie tv. L’adattamento televisivo del film del 1981 diretto da David Cronenberg è in sviluppo presso la HBO.

Alla sceneggiatura ci sarà William Bridges (Black Mirror), che sarà anche showrunner, mentre Yann Demange (Lovecraft Country) si occuperà della regia. Insieme, produrranno a livello esecutivo il remake televisivo, che verrà prodotto da Media Res (The Morning Show), Wayward Productions di Demange e ovviamente la HBO. Cronenberg stesso sarà produttore esecutivo.

Non è la prima volta che si cerca di portare sul piccolo schermo l’iconica pellicola di Cronenberg: nel 2011 ci provò l’allora Dimension Films di Bob Weinstein, e successivamente nel 2017 Media Res unì le forze con Bron per mettere in cantiere una serie.

Questa nuova iterazione sarà ambientata nel “contorto mondo” del film originale. Inseguite da instancabili agenti con poteri inimmaginabili, due donne che vivono ai margini della società moderna devono imparare a collaborare per sbrogliare una vasta cospirazione determinata a metterle in ginocchio.

Fonte: Deadline