Scarlett Johansson sarà la protagonista di La Giusta Causa, una nuova miniserie Amazon

Scarlett Johansson farà il suo esordio nel mondo televisivo con la miniserie La giusta causa – Just Cause, un progetto ordinato da Amazon Studios per la piattaforma Prime Video.

L’adattamento del romanzo scritto da John Katzenbach sarà scritto da Christy Hall e vedrà l’attrice impegnata davanti alla telecamera con la parte della protagonista e nel dietro le quinte anche come produttrice tramite la sua casa di produzione These Pictures, in collaborazione con Warner Bros TV.

Rispetto all’opera originale ci saranno dei cambiamenti: tra le pagine il protagonista è infatti il giornalista di Miami chiamato Matt Cowart, che sullo schermo diventerà Madison “Madi” Cowart, una reporter in difficoltà che lavora per un quotidiano della Florida e riceve l’incarico di occuparsi di un articolo sugli ultimi giorni di vita di un condannato a morte.

Scarlett, quando aveva solo 10 anni, aveva recitato nel film tratto dal libro nella parte della figlia del protagonista che era stato interpretato da Sean Connery. Nel film avevano recitato anche Laurence Fishburne, Kate Capshaw, Ruby Dee ed Ed Harris.

Che ne pensate della miniserie La giusta causa con star Scarlett Johansson? Seguirete il progetto su Prime Video?

Fonte: Deadline