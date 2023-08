Jessica Chastain ha svelato che la sua amicizia con Oscar Isaac ha subito delle conseguenze dopo aver girato insieme la miniserie Scene da un matrimonio, progetto prodotto per HBO.

L’attrice, intervistata da Vanity Fair, ha sottolineato che l’esperienza è stata davvero intensa. Jessica ha sottolineato:

Scene da un matrimonio è stata davvero dura. E adoro Oscar, ma la realtà è che la nostra amicizia non è più stata la stessa.

La star ha aggiunto:

Staremo bene, ma dopo la serie ho pensato ‘Ho bisogno di una piccola pausa. C’erano stati così tanti ‘Ti amo, ti odio’ in quella serie.

Chastain e Isaac avevano il ruolo di Mira e Jonathan, una coppia il cui matrimonio è in crisi dopo anni all’insegna di vari problemi.

Basato sul classico di Ingmar Bergman, Scene da un matrimonio (Scenes from a Marriage) della HBO (in Italia è arrivato grazie a Sky) ha come protagonisti la Chastain e Isaac nei panni di una moderna coppia americana. Si tratta di un adattamento che getta una nuova prospettiva alla “rappresentazione dell’amore, dell’odio, del desiderio, della monogamia, del matrimonio e del divorzio”. Liv Ullmann e Erland Josephson furono i protagonisti del film originale del 1973 diretto da Bergman, progetto partito come una miniserie televisiva svedese e successivamente editato per l’uscita in sala.

Hagai Levi (The Affair, In Treatment) ha scritto e diretto la serie targata HBO, oltre a esserne produttore esecutivo. Jessica Chastain e Oscar Isaac sono stati coinvolti anche con il ruolo di produttori esecutivi.

