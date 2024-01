Schmigadoon! è stato cancellato da Apple TV+: la piattaforma streaming ha deciso che la comedy musicale con Cecily Strong e Keegan-Michael Key si interromperà con la seconda stagione.

A dare la notizia il co-creatore Cinco Paul, che ha anche rivelato che la terza stagione era già stata scritta, incluse 25 canzoni inedite. Nella seconda stagione, dopo essersi innamorati nella città di Schmigadoon, Josh e Melissa si ritrovavano a Schmicago, un mondo in cui si reinventano i musical anni sessanta e settanta. Nel cast comparivano attori del calibro di Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski e Aaron Tveit, con comparse di Tituss Burgess e Patrick Page.

Ecco il messaggio di Paul:

Sono spiacente di comunicare che Apple non andrà avanti con la terza stagione di Schmigadoon! La stagione è scritta (comprese 25 nuove canzoni), ma purtroppo non la realizzeremo. Così è la vita. Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nella serie, il nostro incredibile cast, troupe e sceneggiatori, i nostri meravigliosi sostenitori di Broadway Video, Universal e Apple, per tutto ciò che hanno fatto per far sì che la serie esistesse. È un miracolo anche solo il fatto che ci siano state due stagioni, onestamente, e sono così grato che siamo riusciti a farle. E a tutti i fan della serie là fuori, grazie con tutto il cuore. Il vostro amore e il vostro sostegno hanno significato così tanto, e il fatto che abbiate stabilito un legame con la nostra serie, che vi abbia portato un po’ di gioia, significa tantissimo per me. Questa è stata una notizia difficile da ricevere, ma l’ottimista in me è convinto che non sia la fine di Schmigadoon… e forse è sarà un inizio.