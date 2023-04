Dopo la diffusione delle voci su possibili ritardi nell’uscita di Scissione 2 a causa di problemi produttivi, è il produttore e regista Ben Stiller a chiarire la situazione.

L’attore non si è sbilanciato sugli effettivi accadimenti dietro le quinte, ma si è limitato a precisare su Twitter che la serie “mantiene lo stesso obiettivo che ha sempre avuto” come data di uscita. Non sappiamo ovviamente quale sia, visto che Apple ha rinnovato Scissione per una seconda stagione senza annunciare una data di lancio. Tuttavia le riprese sono iniziate a ottobre dell’anno scorso, ed è lecito immaginare che i nuovi episodi possano debuttare su Apple TV+ entro la fine di quest’anno.

The Daily Beast ha confermato le indiscrezioni trapelate qualche giorno fa, ovvero che Beau Willimon si è aggiunto al team di sceneggiatura e produzione affiancando Dan Erickson e Mark Friedman, e che “stanno lavorando insieme senza alcun problema di sorta”. Le tensioni, insomma, sarebbero acqua passata, e il budget non sarebbe lievitato come sosteneva Matthew Belloni.

Ecco il tweet di Stiller:

Nessuno sta facendo casino. Stiamo seguendo la stessa scaletta di produzione lentissima che abbiamo sempre seguito. Abbiamo lo stesso obiettivo di uscita di sempre, come data di uscita. Amiamo i nostri fan e ci amiamo a vicenda, e stiamo solo lavorando sodo per realizzare la migliore serie possibile.

Ricordiamo che nella seconda stagione debutteranno attori del calibro di Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat, Merritt Wever, Bob Balaban, Robby Benson, Ólafur Darri Ólafsson e Stefano Carannante.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.