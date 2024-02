Qualche giorno fa, come vi abbiamo detto in questo articolo, sono ripartite, dopo una lunghissima interruzione, le riprese della seconda stagione di Scissione, l’acclamata serie Tv di Ben Stiller e Dan Erickson disponibile in streaming esclusivo su Apple TV+.

Ed ET Online ha avuto modo di parlare brevemente di Scissione 2 con uno dei membri del cast, John Turturro, che nella serie interpreta Irving. Interpellata dal magazine circa quello che possiamo attenderci dalla stagione 2, la star spiega di avere la bocca cucita limitandosi a dire che varrà la pena attendere:

Avevamo già girato molte cose, ma ora dobbiamo finire il resto. Ci saranno molti colpi di scena, ma le mie labbra sono cucite, non posso parlare di nulla. Tutto quello che so è che Christopher Walken è ancora lì alla Lumon. Non ho mai fatto due stagioni di qualcosa, quindi per me è un po’ diverso dal solito, ma ci sono molte sorprese, anche per gli attori.

Nella prima stagione gli “interni” di John Turturro e quello di Christopher Walken, Burt, capo della divisione “Optics & Design”, dimostrano di provare qualcosa l’uno per l’altro. E, nel cliffhanger finale, abbiamo visto l’esterno di Irving che si affretta ad andare proprio a casa dell’esterno di Burt.

Scissione, la sinossi ufficiale

Mark Scout guida un team di impiegati della Lumon Corporation, la cui memoria è stata chirurgicamente divisa per separare i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. Quando un misterioso collega compare fuori dalla Lumon Corporation, inizia un viaggio alla scoperta della verità riguardo il loro lavoro.

Ricordiamo che nella seconda stagione debutteranno attori del calibro di Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat, Merritt Wever, Bob Balaban, Robby Benson, Ólafur Darri Ólafsson e Stefano Carannante.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: ET Online

I film e le serie imperdibili