È Matthew Belloni nella sua newsletter a dare qualche aggiornamento sulla seconda stagione di Scissione, una delle serie Apple TV+ più apprezzate dal pubblico e dalla critica.

Il giornalista rivela che la serie ha accumulato grandi ritardi e incrementi di budget, spiegando che tutto nasce da problemi nati con la produzione della prima stagione. La serie è stata creata Dan Erickson (al suo primo progetto), che ha scritto il pilot e che è stato affiancato per il resto della stagione da Mark Friedman, sceneggiatore e produttore con maggiore esperienza. Secondo Belloni, i due sarebbero arrivati a odiarsi alla fine della stagione, e Friedman aveva dato forfait per la seconda.

A quel punto è intervenuto Ben Stiller, produttore e regista di tutti gli episodi della prima stagione, che non riuscendo a trovare un nuovo sceneggiatore adatto ad affiancare Erickson ha insistito perché Friedman tornasse. Nel frattempo Apple ha deciso di mettere il carico da novanta iniziando a parlare di una terza e una quarta stagione in vista dello sciopero degli sceneggiatori

Il clima durante lo sviluppo della seconda stagione non sembra essere stato dei migliori, con sceneggiature piene di problemi, il che ha spinto Stiller a cercare un nuovo sceneggiatore per le stagioni successive. La scelta è caduta su Beau Willimon (House of Cards, Andor), che ha siglato un accordo decisamente costoso per occuparsi della terza stagione ma si è reso disponibile anche a mettere mano alla seconda metà della seconda stagione, le cui riprese sono iniziate a ottobre del 2022. La cosa avrebbe fatto salire il prezzo della serie a 20 milioni di dollari a episodio, ma almeno la avrebbe rimessa in carreggiata. L’unico problema è che con questo processo la seconda stagione ha accumulato notevoli ritardi, e attualmente non è ancora chiaro quando potrebbe uscire.

Fonte: Puck