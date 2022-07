Scissione: il cast e i produttori in un video visitano l’esperienza immersiva ispirata alla serie

Durante il San Diego Comic-Con 2022, i fan di Scissione hanno potuto vivere un’esperienza immersiva che li ha trasportati negli spazi della Lumon Industries.

Le persone che hanno partecipato all’evento hanno potuto visitare la sala conferenze dove abbiamo visto per la prima volta Helly, hanno ricevuto delle borse e dei badge brandizzati Lumon e spostarsi tra gli spazi della società. L’esperienza ha quindi permesso di assistere a una sessione di wellness, vedere una porta che, se aperta, svelava delle caprette, il muro dei sorrisi e persino dare uno sguardo all’interno della sala di controllo.

I fan hanno potuto sedersi alle scrivanie del dipartimento Macrodata Refinement, scegliere gli snack dal distributore automatico e spostarsi tra gli oggetti di scena. Per i partecipanti è persino stato organizzato un party in ufficio che ha permesso di danzare insieme agli altri dipendenti, scattare fotto di gruppo e incontrare altri colleghi che si dimenticavano degli altri non appena tornati all’esterno.

In un video condiviso da Apple TV+ si può vedere la reazione del cast e dei produttori all’incredibile cura con cui sono stati ricostruiti gli spazi della serie per il San Diego Comic-Con.

In Scissione, Mark Scout (Adam Scott) guida un team di lavoro della Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di separazione, che divide chirurgicamente i loro ricordi professionali da quelli personali. Questo audace esperimento di “equilibrio tra lavoro e vita privata” viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero da svelare che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro… e di se stesso.

Scissione riunisce il vincitore dell’Emmy e del DGA Award Ben Stiller con la vincitrice dell’Oscar e dell’Emmy Award Patricia Arquette, che fa parte del cast insieme ad Adam Scott, John Turturro, Britt Lowe, Zach Cherry, Dichen Lachma, Jen Tullock , Tramell Tillman, Michael Chernus e il vincitore del premio Oscar Christopher Walken.

La serie è scritta e creata da Dan Erickson. Mark Friedman, Chris Black, John Cameron e Andrew Colville sono produttori esecutivi insieme a Dan Erickson. Ben Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn sono i produttori esecutivi per conto di Red Hour Productions, e sia Patricia Arquette che Adam Scott sono produttori. Endeavour Content funge da studio.

